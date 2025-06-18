Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Treffpunkt Medizin

treffpunkt medizin: Botox - Ein Gift macht Karriere

ORF IIIStaffel 1Folge 77vom 18.06.2025
treffpunkt medizin: Botox - Ein Gift macht Karriere

treffpunkt medizin: Botox - Ein Gift macht KarriereJetzt kostenlos streamen

Treffpunkt Medizin

Folge 77: treffpunkt medizin: Botox - Ein Gift macht Karriere

43 Min.Folge vom 18.06.2025

Für die einen DAS Zaubermittel gegen Falten, für die anderen ein Nervengift. Nur wenige wissen, dass mittels Botox-Anwendung mannigfache therapeutische Erfolge bei unterschiedlichsten Gesundheitsproblemen erzielt werden. Das Wirkprinzip ist einfach: Wenn Botulinumtoxin A, so die medizinische Bezeichnung von Botox, in Muskelzellen injiziert wird, verhindert es, dass Muskeln den Befehl erhalten, sich zusammenzuziehen. Die Folge: Sie relaxen und dadurch lösen sich u.a. schmerzhafte Muskelverspannungen. Gute Therapieerfolge erzielt man bereits seit den 1980er Jahren etwa in der Neurologie bei chronischer Migräne, bei speziellen Bewegungsstörungen im Kopfbereich, wie etwa Schielen, Lidkrampf, Schluckstörungen oder Stimmbandkrampf. Neu ist Botox gegen überschüssige Kilos und wird als "Magenbotox" gezielt gegen leichte bis mittelschwere Adipositas eingesetzt. Bildquelle: ORF/WMA/Kuzbari Schönheitszentrum

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Treffpunkt Medizin
ORF III
Treffpunkt Medizin

Treffpunkt Medizin

Alle 1 Staffeln und Folgen