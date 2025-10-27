treffpunkt medizin: Impfen - Die ganze GeschichteJetzt kostenlos streamen
Treffpunkt Medizin
Folge 84: treffpunkt medizin: Impfen - Die ganze Geschichte
Die Impfkampagne gegen das Corona-Virus hat unseren Blick auf Vakzine verändert. Aus der weitverbreiteten Impfskepsis ist ein Verteilungskampf geworden. Die Angst vor einer Impfpflicht ist der Erkenntnis gewichen, dass Geimpfte in Zukunft einen privilegierteren Zugang zu den Annehmlichkeiten des früheren Lebens haben werden. Die Filmemacherin Anne Georget stellt in diesem neuen Dokumentarfilm, einer Koproduktion von ORFIII mit Arte, die Argumente der Impfdiskussion auf den Prüfstand und zeigt in einer profunden Analyse der Impf-Geschichte, wie sich in diese medizinische Errungenschaft immer mehr Skepsis, Missverständnisse und Verweigerung gemischt haben. Am Ende dieser Entwicklung wurden Bill Gates mit seinem globalen Impfprogramm zur Hassfigur der Weltverschwörung.
