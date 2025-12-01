treffpunkt medizin: Gesund durch die WeihnachtszeitJetzt kostenlos streamen
Treffpunkt Medizin
Folge 87: treffpunkt medizin: Gesund durch die Weihnachtszeit
Nicht nur die kulinarischen Versuchungen sind in der Weihnachtszeit groß. Durch weniger Sonnenlicht und kürzere Tage ist auch unser Körper auf Sparflamme gestellt, Bewegung fällt oft schwer. Dazu kommt noch der vielbeschworene Weihnachtsstress. Eine fatale Kombination für unser Wohlbefinden. Wenig überraschend hat auch eine Untersuchung ergeben, dass wir rund um den Jahreswechsel mehr wiegen als zur restlichen Jahreszeit. Und das ohnehin gestresste Gemüt leidet zusätzlich unter dieser „Last“. Die gute Nachricht: Etwas Hüftgold kann auch vor Erkältungen schützen. Mehr gute Nachrichten und wie Sie gesund und entspannt durch den Advent und ins Neue Jahr kommen, das verrät "treffpunkt medizin" in einfach natürlichen Tipps. Bildquelle: ORF/ORF III
