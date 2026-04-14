Trigger Point
Folge 1: Trigger Point
Die Sprengstoffexperten Lana Washington und Joel Nutkins werden zu einem Anti-Terror-Einsatz in eine Londoner Wohnsiedlung gerufen, um eine mögliche Bombenfabrik zu untersuchen. Mieter der Wohnung ist Andy Phelan. In der Wohnung finden sie Frau und Tochter, gefesselt in einem Bettkasten. Und sie finden die Bombe, die sie kurz darauf entschärfen. Die Entschärfer finden es seltsam, dass der Sprengsatz mit Schwarzpulver aus Feuerwerkskörpern bestückt ist. Dann findet die Polizei den Wagen von Andy Phelan auf dem Gelände. Da sie dort ebenfalls einen Sprengsatz vermuten, wird der Wagen untersucht. Dann öffnet sich der Kofferraum und ein gefesselter Mann krabbelt heraus. Er trägt eine Sprengstoffweste. Lana gelingt es, den Mann zu beruhigen, ihm die Weste abzunehmen und zu entschärfen. Für Joel Nutkins ergibt das alles keinen Sinn. Er vermutet, dass mehr hinter der Sache steckt…
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