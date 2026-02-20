Zum Inhalt springenBarrierefrei
Trio mit vier Fäusten

OneGateStaffel 3Folge 21
Folge 21: Das Sündenregister von Cypress Bay

47 Min.Ab 12

Ein Fremder sucht die "Drei von der Riptide" auf und bittet um Hilfe: Sein Sohn ist vor Kurzem aus der Haft entlassen worden, und das Trio soll ihn nun aufspüren. Als dies gelingt und die Detektive Vater und Sohn zusammenbringen wollen, schießt der angebliche Vater plötzlich auf den jungen Mann. Bei dem darauf folgenden Feuergefecht stirbt der Haftentlassene. Um mehr über ihn herauszubekommen, fahren die "Riptide"-Detektive nach Cypress Bay, ein gottverlassenes Provinznest.

OneGate
