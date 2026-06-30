Staffel 1Folge 7vom 30.06.2026
Roys und Bens freier TagJetzt kostenlos streamen
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Folge 7: Roys und Bens freier Tag
21 Min.Folge vom 30.06.2026Ab 16
In dieser Folge der animierten Sketchserie isst Larry David mit Larry Flynt zu Mittag, ein Tier-Auftragsmörder macht mehrere Haustiere kalt, und Gary spielt an seinem freien Tag mit seinem Sohn Minigolf und wird von Streichen gestört.
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Genre:Animation, Comedy, Unterhaltung
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2: Comedy Central Germany