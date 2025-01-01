Staffel 1Folge 21
Trollz
Folge 21: Zurück zur Magie
23 Min.Ab 6
Laut Obsidian haben die Trollz noch eine Chance. Bis zum Sonnenaufgang müssen sie einen Baumstamm im verhexten Wald finden, um den heiligen Altar zu reparieren. Als sie sich gegenseitig die Schuld zuschieben, entschließen sich die Trollz dazu, sich gegenseitig zu vertrauen, um das magische Unglück zu beheben.
Trollz
Genre:Kinder, Fantasie
Altersfreigabe:
6
6
© DHX