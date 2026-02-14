Truck Dynasty
Folge vom 14.02.2026: Fatale Probefahrt
44 Min.Folge vom 14.02.2026Ab 6
Ein Öko-Matsch-Monster: Chris O’Connor wünscht sich ein Fahrzeug, das Eindruck schindet und zugleich klare Kriterien erfüllt. In Oregon wird Umweltbewusstsein großgeschrieben – deshalb benötigt der Wagen einen Elektroantrieb. Zudem muss er geländegängig sein, damit Chris auf seinen Touren in den Weinbergen nicht im Morast stecken bleibt. Das Team von „Apocalypse Manufacturing“ rüstet für den Stammkunden einen Hummer zum E-Truck um. Und auf der „Palm Beach International Boat Show“ will die Truppe mit modifizierten Autos zahlungskräftige Käufer begeistern.
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Genre:Reality, Auto
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.