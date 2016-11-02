True Nightmares
Folge vom 02.11.2016: Lebendig begraben
45 Min.Folge vom 02.11.2016Ab 12
Adolph Luetgert hat seine Wurstfabrik quasi aus dem Nichts aufgebaut und in ein florierendes Business verwandelt, das seiner Familie ein Leben mit allen Annehmlichkeiten ermöglicht. Als die Geschäfte schlechter laufen und Adolphs Unternehmen schließlich pleitegeht, kann seine Ehefrau Louise den Verlust ihres luxuriösen Lebensstils kaum verkraften. Eines Tages verschwindet die schöne Louise spurlos. Adolph behauptet, dass seine Gattin ihn verlassen hätte, doch die Ermittler haben einen anderen Verdacht, der den Wurst-König schließlich hinter Gitter bringt. Was aber tatsächlich mit Louise passiert ist, hätte sich niemand träumen lassen.
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Genre:Krimi, Mystery, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.