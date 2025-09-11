True Stories: Costa Concordia - Chronik einer KatastropheJetzt kostenlos streamen
True Stories
Folge 1: True Stories: Costa Concordia - Chronik einer Katastrophe
93 Min.Folge vom 11.09.2025Ab 12
Das Kreuzfahrtschiff "Costa Concordia" rammte am 13. Jänner 2012 einen Felsen vor der Küste der kleinen italienischen Insel Giglio, schlug leck, lief auf Grund und kippte bedrohlich. Francesco Schettino war als Kapitän für 4229 Personen an Bord verantwortlich, von denen 32 bei dem Unglück ihr Leben verloren. In dieser Doku werden die dramatischen Stunden der Katastrophe minutiös rekonstruiert.
