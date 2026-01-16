True Stories: Eiffelturm zu verkaufen - Der größte Coup des Herrn LustigJetzt kostenlos streamen
True Stories
Folge 18: True Stories: Eiffelturm zu verkaufen - Der größte Coup des Herrn Lustig
46 Min.Folge vom 16.01.2026
Victor Lustig zählt zu den berüchtigtsten Trickbetrügern der 1920er-Jahre: Er verkaufte den damals äußerst umstrittenen Eiffelturm an einen ahnungslosen Schrotthändler und zeigte damit auf clevere Weise, wie er die Gier anderer für seine Coups ausnutzte. Bildquelle: HolyScreen Media
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
True Stories
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0