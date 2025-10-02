True Stories: Geständnisse eines Teenie-Betrügers (2/2)Jetzt kostenlos streamen
True Stories
Folge 6: True Stories: Geständnisse eines Teenie-Betrügers (2/2)
48 Min.Folge vom 02.10.2025
Zwischen Elliot und der Polizei beginnt ein Katz- und Mausspiel. Zunächst ist er den Behörden immer einen Schritt voraus, bis ihm ein folgenreicher Fehler bei einer Flugbuchung unterläuft. Elliot wird tatsächlich verhaftet. Als ihm die Freilassung per Kaution erlaubt wird, nutzt er diese Chance zur Flucht nach Kanada. Dort landet er nach weiteren Strafdaten in einem Hochsicherheitsgefängnis. Eine Auslieferung nach Großbritannien scheint nur noch Formsache zu sein. Regie: Robert Neill Story: Neil Forsyth (Buch ‚Other People’s Money‘) Elliott Castro (Buch ‚Other People’s Money‘) Bildquelle: ORF/All3Media/Two Rivers Media
