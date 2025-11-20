Trumps Mann fürs Grobe - Wie viel Macht hat J.D. Vance?Jetzt kostenlos streamen
Trumps Mann fürs Grobe - Wie viel Macht hat J.D. Vance?
Folge 1: Trumps Mann fürs Grobe - Wie viel Macht hat J.D. Vance?
Spannendes Porträt von Vize-Präsident J.D. Vance, dem nach Donald Trump mächtigsten Mann der Vereinigten Staaten von Amerika. Im Rust Belt von Ohio wuchs er in schwierigen Verhältnissen auf. Trotz herausfordernder Kindheit absolvierte er sein Jus-Studium in Yale und stieg in höchste politische Kreise auf. Gefördert von dem libertären Investor und Milliardär Peter Thiel, wandelte er sich von einem Kritiker zu einem Unterstützer Trumps. Mit seiner strengen Einwanderungspolitik, seinen radikalen Ansichten und umstrittenen Auftritten sorgt er immer wieder für Aufsehen. Ist J.D. Vance bereits einflussreicher als Trump und plant er, der nächste Präsident zu werden? Regie: Martin Jabs, Anya Bourg, James Jacoby, Gabrielle Schonder Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Redux/laif/Mark Peterson; ddp/Saul Loeb; APA-Images / AFP Getty / SCOTT OLSON; AFP Getty / CHIP SOMODEVILLA; BRANDON BELL
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick