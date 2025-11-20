Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Trumps Mann fürs Grobe - Wie viel Macht hat J.D. Vance?

Trumps Mann fürs Grobe - Wie viel Macht hat J.D. Vance?

ORF1Staffel 1Folge 1vom 20.11.2025
Trumps Mann fürs Grobe - Wie viel Macht hat J.D. Vance?

Trumps Mann fürs Grobe - Wie viel Macht hat J.D. Vance?Jetzt kostenlos streamen

Trumps Mann fürs Grobe - Wie viel Macht hat J.D. Vance?

Folge 1: Trumps Mann fürs Grobe - Wie viel Macht hat J.D. Vance?

44 Min.Folge vom 20.11.2025

Spannendes Porträt von Vize-Präsident J.D. Vance, dem nach Donald Trump mächtigsten Mann der Vereinigten Staaten von Amerika. Im Rust Belt von Ohio wuchs er in schwierigen Verhältnissen auf. Trotz herausfordernder Kindheit absolvierte er sein Jus-Studium in Yale und stieg in höchste politische Kreise auf. Gefördert von dem libertären Investor und Milliardär Peter Thiel, wandelte er sich von einem Kritiker zu einem Unterstützer Trumps. Mit seiner strengen Einwanderungspolitik, seinen radikalen Ansichten und umstrittenen Auftritten sorgt er immer wieder für Aufsehen. Ist J.D. Vance bereits einflussreicher als Trump und plant er, der nächste Präsident zu werden? Regie: Martin Jabs, Anya Bourg, James Jacoby, Gabrielle Schonder Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Redux/laif/Mark Peterson; ddp/Saul Loeb; APA-Images / AFP Getty / SCOTT OLSON; AFP Getty / CHIP SOMODEVILLA; BRANDON BELL

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Trumps Mann fürs Grobe - Wie viel Macht hat J.D. Vance?
ORF1
Trumps Mann fürs Grobe - Wie viel Macht hat J.D. Vance?

Trumps Mann fürs Grobe - Wie viel Macht hat J.D. Vance?

Alle 1 Staffeln und Folgen