Staffel 1Folge 1vom 25.04.2026
Tschernobyl - Die Katastrophe (1/4): ParadiesJetzt kostenlos streamen
Tschernobyl - Die Katastrophe
Folge 1: Tschernobyl - Die Katastrophe (1/4): Paradies
45 Min.Folge vom 25.04.2026
Der Aufstieg des Atomkraftwerks Tschernobyl und der geplanten Stadt Prypjat: Ingenieure und Bewohner erlebten ein scheinbares Paradies, das die Sowjetunion für ihre Atomschtschiki errichtete. Zeitzeugen berichten von den Anfängen des geheimen RBMK‑Reaktors und stellen die Frage, wie es 1986 zur Katastrophe kommen konnte und was Moskau bis heute verschweigt. Regie: Dirk Schneider, Ariane Riecker Bildquelle: ORF/LOOKS Film/Evgeniy Vorontsov
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Tschernobyl - Die Katastrophe
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