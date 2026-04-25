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Tschernobyl - Die Katastrophe

ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 25.04.2026
Tschernobyl - Die Katastrophe (1/4): Paradies

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Tschernobyl - Die Katastrophe

Folge 1: Tschernobyl - Die Katastrophe (1/4): Paradies

45 Min.Folge vom 25.04.2026

Der Aufstieg des Atomkraftwerks Tschernobyl und der geplanten Stadt Prypjat: Ingenieure und Bewohner erlebten ein scheinbares Paradies, das die Sowjetunion für ihre Atomschtschiki errichtete. Zeitzeugen berichten von den Anfängen des geheimen RBMK‑Reaktors und stellen die Frage, wie es 1986 zur Katastrophe kommen konnte und was Moskau bis heute verschweigt. Regie: Dirk Schneider, Ariane Riecker Bildquelle: ORF/LOOKS Film/Evgeniy Vorontsov

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