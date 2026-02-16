Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tsunami - Welle der Verwüstung

Die erste Welle

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 1vom 16.02.2026
45 Min.Folge vom 16.02.2026Ab 12

Über die Weihnachtsfeiertage zieht es viele Menschen aus kälteren Gebieten in die Sonne Thailands. Zwölf Stunden bevor der Tsunami über das Paradies fegt, genießen Touristen und Einheimische einen entspannten Morgen am Strand - nichtsahnend, was sich unter der Meeresoberfläche bereits zusammenbraut.

