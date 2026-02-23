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Tsunami - Welle der Verwüstung

Die zweite Welle

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 2vom 23.02.2026
Die zweite Welle

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Tsunami - Welle der Verwüstung

Folge 2: Die zweite Welle

45 Min.Folge vom 23.02.2026Ab 12

Unter dem Indischen Ozean braut sich eine Katastrophe zusammen. Zwei tektonische Platten prallen aufeinander und lösen eine todbringende Riesenwelle aus, die sich unaufhaltsam Richtung Küste bewegt. Eine zweite Welle soll folgen ...

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