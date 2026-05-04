Staffel 1Folge 1vom 04.05.2026
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TUI - die Insider
Folge 1: TUI - die Insider
44 Min.Folge vom 04.05.2026
Die Doku zeigt, wie häufig Urlaubsärger bei TUI vorkommt und warum schnelle Beschwerden vor Ort entscheidend sind. Über 300.000 Reklamationen jährlich führen nicht immer zu Entschädigungen. Ehemalige Mitarbeitende enthüllen Marketingtricks, die Bedeutung der Animateure und Überraschendes aus All-inclusive-Restaurants. Experten und Umfragen zeigen, wie TUI trotz Problemen Milliarden verdient. Bildquelle: ORF/ZDF Marvin Mohr
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