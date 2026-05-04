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TUI - die Insider

ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 04.05.2026
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TUI - die Insider

Folge 1: TUI - die Insider

44 Min.Folge vom 04.05.2026

Die Doku zeigt, wie häufig Urlaubsärger bei TUI vorkommt und warum schnelle Beschwerden vor Ort entscheidend sind. Über 300.000 Reklamationen jährlich führen nicht immer zu Entschädigungen. Ehemalige Mitarbeitende enthüllen Marketingtricks, die Bedeutung der Animateure und Überraschendes aus All-inclusive-Restaurants. Experten und Umfragen zeigen, wie TUI trotz Problemen Milliarden verdient. Bildquelle: ORF/ZDF Marvin Mohr

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