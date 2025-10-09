Turbo FAST: Vogelattacke / Der SheriffJetzt kostenlos streamen
Turbo FAST Staffel 2
Folge 15: Turbo FAST: Vogelattacke / Der Sheriff
Vogelattacke: Die Einwohner von Turbotown werden jetzt schon zum dritten Mal in diesem Monat von Vogelschwärmen attackiert. Bleifuß und die FAST-Crew beschließen, sich effektiv zu wehren und die Vögel zu vertreiben. Aber dann trifft Turbo auf eine kleine verletzte Meise und will sich mit ihr anfreunden. Allerdings hat das Vögelchen eher anderes mit ihm vor. Der Sheriff: Chet will immer und überall für Recht und Ordnung sorgen. Als ihm klar wird, dass der örtliche Sheriff keinen Finger dafür rührt, will er selbst Sheriff werden. Und tatsächlich wird er dank seiner eigenen Stimme zum neuen Sheriff gewählt. Doch dann bekommt er es mit einer skrupellosen Bande gesetzloser Grillen zu tun! (In Stereo-Zweikanal-Ton: deutsch / englisch) Bildquelle: ORF/Universal/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick