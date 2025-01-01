Staffel 1Folge 24
Turbo FAST
Folge 24: Die Sache mit der Kuppel / Schnappi, das Muschelmonster
23 Min.Ab 6
Ass Gecko verkauft Chet eine unsichtbare Kuppel, die vor einem vermeintlichen Salzregen schützen soll; Drifter hält das Muschelmonster Schnappi in Turbotown versteckt, das von einer Gruppe Geheimagenten gejagt wird.
