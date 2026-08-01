Staffel 1Folge 15vom 01.08.2026
Eine zum Leben erweckte AusstellungJetzt kostenlos streamen
Turbozaurs
Folge 15: Eine zum Leben erweckte Ausstellung
8 Min.Folge vom 01.08.2026
Jerry entdeckt im Park einen Roboter-Dinosaurier und hält ihn für echt. Alle wollen ihn kennenlernen. Siren übergießt ihn mit Wasser, um ihn aufzuwecken. Dabei kommt es zu einem Kurzschluss, und er beginnt zu jagen. Die Kinder und die Dinos bauen ihm eine Falle, um ihn aufzuhalten.
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Genre:Animation
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1: StoryZoo