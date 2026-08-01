Staffel 1Folge 16vom 01.08.2026
RohrproblemeJetzt kostenlos streamen
Turbozaurs
Folge 16: Rohrprobleme
8 Min.Folge vom 01.08.2026
Boris und Bruno haben bei ihrer Schatzsuche versehentlich ein Rohr im Garten beschädigt. Die Turbozauren müssen helfen, es zu reparieren, bevor das ganze Dorf ohne Wasser dasteht.
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Turbozaurs
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Genre:Animation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: StoryZoo