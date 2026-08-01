Staffel 1Folge 20vom 01.08.2026
Die CoolsaurenJetzt kostenlos streamen
Turbozaurs
Folge 20: Die Coolsauren
8 Min.Folge vom 01.08.2026
Kate bekam im Naturforscherclub die Aufgabe, einen Bericht über Stegosaurier oder Ankylosaurier zu schreiben. Sie beschloss, Unki und Thor zu fragen, über wen sie besser schreiben sollte. Sofort gerieten die beiden in Streit darüber, wer cooler sei. Daraufhin beschlossen alle, einen kleinen Wettbewerb zu veranstalten. Am Ende gewannen beide, und Kate nannte ihren Bericht „Die Coolsaurier“.
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Genre:Animation
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1: StoryZoo