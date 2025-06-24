Zum Inhalt springenBarrierefrei
TV total

Peitsche, Party, Pause | TV total

ProSieben
Folge vom 24.06.2025
Peitsche, Party, Pause | TV total

TV total

Folge vom 24.06.2025: Peitsche, Party, Pause | TV total

51 Min.
Folge vom 24.06.2025
Ab 12

Wenn sich einer eine Pause verdient hat, dann ja wohl Vorzeige-Moderator und Premium-Showmaster Puffi! Doch bevor er sich cocktailschlürfend an den Pool fläzt, bespricht er diese Woche wo Susann Atwell steckt und wie man so richtig urlaubt!

