TV total Stand-up Club
Folge 1: 5 Comedians... und Puffi: Der TV total Stand-Up Club
55 Min.Folge vom 19.08.2025Ab 12
Der King of Lustig präsentiert: den TV total Stand-Up Club – Ihre Adresse für Zwerchfellmassage mit Happy End! Puffi begrüßt das Who-is-Who der deutschen Comedy-Szene in seinem Studio. Mit dabei: Atze Schröder, Özcan Cosar u.v.m.!
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Brainpool Entertainment GmbH
