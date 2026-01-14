Twipsy
Folge 23: Lissie, das Cybergirl
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Lissie, die als Cybergirl vielen Menschen Ratschläge per e- mail gibt, vertauscht versehentlich zwei Briefe ihrer Schützlinge. Um den Fehler zu korrigieren, geht sie zu Twipsy in die Cyberwelt. Zu spät- Blitzo, der Direktor der Boten-Schule, demonstriert gerade als die Freunde ankommen, die optimale Datenübermittlung anhand von Lissies Nachrichten. Twipsy bleibt nichts anderes übrig als als die e-mail Klauer um Hilfe zu bitten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Twipsy
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Animation
Altersfreigabe:
6