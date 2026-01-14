Ein Engel namens HerbieJetzt kostenlos streamen
Twipsy
Folge 32: Ein Engel namens Herbie
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Immer Ärger mit Herbie: Als er Twipsy in eine Falle lockt, ist das Maß voll. Herbie muss sich ändern! Albert, Nick, Lissie und Twipsy überzeugen Hypno-den Großen, Herbie per Computer zu hypnotisieren. Herbie verwandelt sich dadurch in den nettesten Bruder der Welt - für den Geschmack von Nick, Lissie, Albert und Twipsy schon viel zu nett. Sie versuchen die Transformation rückgängig zu machen - mit Hilfe eines Computerspiels... .
Genre:Kinder, Animation
Altersfreigabe:
6