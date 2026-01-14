Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 36vom 14.01.2026
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

An ihrem Geburtstag bekommt Lissie von ihren Eltern einen neuen Computer und einen Drucker geschenkt. Das gefällt Twipsy. Er versucht nun, sein Geburtsdatum herauszufinden, um auch Geburtstag feiern zu können. Nach der Recherche im Cyberspace hat er allerdings große Probleme in die reale Welt zurückzukehren, denn der Prit-o-scan ist nicht mehr angeschlossen. Er soll durch das neue Gerät ersetzt werden. Twipsy steckt zwischen den Welten fest und niemand weiß, wie man ihn befreien kann- wirklich niemand?

