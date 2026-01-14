Twipsy
Folge 38: Gefahr aus dem Netz
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Nick, Lissie und Albert haben ein neues Computerspiel entdeckt und spielen es begeistert. Twipsy fühlt sich vernachlässigt und beamt sich in das Computerspiel, um die Aufmerksamkeit seiner Freunde wieder zu erlangen. Gerade haben die Freunde Twipsy entdeckt, als Mr. Walker das Internetkonto sperren lässt und das Spiel dadurch unterbricht. So viel haben Lissie, Albert und Nick aber noch auf dem Bildschirm gesehen: Twipsy wird gejagt und ist in großer Gefahr. Albert bleibt nichts übrig als sich ebenfalls in das Spiel zu beamen... .
