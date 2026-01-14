Twipsy
Folge 42: Nick in Nöten
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Nick hat ziemlich schlechte Schulnoten, und deswegen droht ihm der Ausschluss aus dem Fußballteam. Als er mit Twipsy und Lissie im Cyberspace die Antworten für einen Test findet, der am nächsten Tag in der Schule geschrieben werden soll, ist die Versuchung groß – zu groß... Nick nimmt die Antworten mit. Schließlich hilft Twipsy Nick aus dem Dilemma, wenn auch nur indirekt...
Weitere Folgen in Staffel 1
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Twipsy
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: HaffaDiebold, Estudio Mariscal, ZDF