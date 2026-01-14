Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 43vom 14.01.2026
Folge 43: Sturm im Cyberspace

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Im Cyberspace wütet ein heftiger Sturm, und Lissie muss im Cyber-Shopping-Center, dem sog. „Kaufhaus“ bleiben. Dann geht alles plötzlich drunter und drüber. Der böse „Daten Fresser“ verfolgt Lissie. Twipsy muss eingreifen, und selbst in der realen Welt bleibt der Sturm nicht ohne Folgen. In der Schule werden wegen der Technologie-Projekt- Woche die Noten per E-mail geschickt – und vertauscht. Schuld ist – natürlich - der vermaledeite Sturm im Cyberspace...

