Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Twipsy

Die total verrückte Klavierstunde

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 44vom 14.01.2026
Die total verrückte Klavierstunde

Die total verrückte KlavierstundeJetzt kostenlos streamen

Twipsy

Folge 44: Die total verrückte Klavierstunde

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Mr. und Dr. Walker fahren für ein paar Tage in den Urlaub. Nick und Lissie werden in der Zeit von Mrs. Turner, der Klavierlehrerin, betreut. Das ist für die beiden Kinder kein Vergnügen, denn die meiste Zeit verbringt Mrs. Turner damit, die Tonleiter hoch und runter zu spielen. Nur Twipsy findet das klasse, die Musik hat ihn in ihren Bann gezogen. Er ist so begeistert, dass er selbst spielen möchte. Lissie klaut Mrs. Turners Brille, ohne die sie blind ist wie ein Maulwurf. Dadurch fällt ihr nicht auf, dass nicht Lissie in ihrer Klavierstunde sitzt, sondern Twipsy. So kann Lissie zu einer Party gehen, während Nick im Cyber-space surft...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Twipsy
Studio 100 International
Twipsy

Twipsy

Alle 1 Staffeln und Folgen