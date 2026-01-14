Die total verrückte KlavierstundeJetzt kostenlos streamen
Twipsy
Folge 44: Die total verrückte Klavierstunde
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Mr. und Dr. Walker fahren für ein paar Tage in den Urlaub. Nick und Lissie werden in der Zeit von Mrs. Turner, der Klavierlehrerin, betreut. Das ist für die beiden Kinder kein Vergnügen, denn die meiste Zeit verbringt Mrs. Turner damit, die Tonleiter hoch und runter zu spielen. Nur Twipsy findet das klasse, die Musik hat ihn in ihren Bann gezogen. Er ist so begeistert, dass er selbst spielen möchte. Lissie klaut Mrs. Turners Brille, ohne die sie blind ist wie ein Maulwurf. Dadurch fällt ihr nicht auf, dass nicht Lissie in ihrer Klavierstunde sitzt, sondern Twipsy. So kann Lissie zu einer Party gehen, während Nick im Cyber-space surft...
