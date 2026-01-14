Twipsy
Folge 45: Die Umweltwoche
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Nick und Lissie versuchen, im Rahmen der „Umweltwoche“ in der Schule, möglichst viel Energie zu sparen. Twipsy, der zum ersten Mal mit dem Thema Umweltverschmutzung konfrontiert ist, zeigt sich von den Folgen der Energieverschwendung auf der Erde geschockt. Sofort regt er im Cyberspace ein Energiesparprogramm an. Seine Aktion hat allerdings große Auswirkungen auf das ganze Computer-netz. Die Datenübermittlung wird deutlich langsamer - ein Problem, mit dem Twipsy nicht gerechnet hatte.
Genre:Kinder, Animation
