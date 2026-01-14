Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 48vom 14.01.2026
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Der kleine Henry "bearbeitet" den Computer derart, dass sich Twipsy bei der Datentransformation von der Realwelt in die Cyberwelt verdoppelt. Von Twipsy unbemerkt, lässt es sich der Doppelgänger gut gehen und die anderen Boten glauben Twipsy sei ein Faulpelz. Die Schwierigkeiten beginnen erst als Twipsy 1 und Twipsy 2 im Cybergefängnis aufeinandertreffen. Denn in der realen Welt macht sich der kleine Henry weiterhin am Computer zu schaffen...

