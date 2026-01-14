Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 49vom 14.01.2026
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Nick bestellt via Internet ein paar Hockey-Knieschützer, die aller-dings nicht bei ihm ankommen. Jack und Jill, die Website-Bauarbeiter haben aus lauter Langeweile einige Bestellungen vertauscht und auf diese Weise für Verwirrung in der realen Welt gesorgt. Frau Dr. Walker bekommt statt des Rings zum Hochzeitstag plötzlich ein neues Auto geliefert. Twipsy löst das Chaos und korrigiert die Bestellungen. Jack und Jill werden zur Strafe auf die Cyber- Müllkippe geschickt.

