Twipsy
Folge 50: Nur die Liebe zählt
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Nur die Liebe zählt, selbst im Cyberspace: Miss Information liest nur zu gerne anderer Leute Herzschmerz E-Mails und verknallt sich dann sogar unsterblich in Twipsy. Lissie muss schließlich in den Cyberspace reisen, um den armen Twipsy aus einer äußerst misslichen Situation zu befreien. Er wird nämlich gerade von Miss Information bedrängt, sie zu heiraten. Lissie stellt sich kurzerhand als Twipsys Frau vor...
Twipsy
Genre:Kinder, Animation
Altersfreigabe:
6