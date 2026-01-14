Zum Inhalt springenBarrierefrei
Nur die Liebe zählt

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 50vom 14.01.2026
Folge 50: Nur die Liebe zählt

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Nur die Liebe zählt, selbst im Cyberspace: Miss Information liest nur zu gerne anderer Leute Herzschmerz E-Mails und verknallt sich dann sogar unsterblich in Twipsy. Lissie muss schließlich in den Cyberspace reisen, um den armen Twipsy aus einer äußerst misslichen Situation zu befreien. Er wird nämlich gerade von Miss Information bedrängt, sie zu heiraten. Lissie stellt sich kurzerhand als Twipsys Frau vor...

