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Two and a Half Men

Bereit für die Großaufnahme

PULS 4Staffel 1Folge 11vom 30.07.2026
Bereit für die Großaufnahme

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Two and a Half Men

Folge 11: Bereit für die Großaufnahme

20 Min.Folge vom 30.07.2026

Der Zufall will es, dass Charlie und Alan während eines Kinobesuchs Alans Ex-Frau Judith treffen. Sie ist kaum wiederzuerkennen: Neue Frisur, neues Styling, neuer Partner - ausgerechnet Jakes Fußballtrainer. Alan überkommt das Gefühl, dass er auch etwas Veränderung gebrauchen könnte, zumal sogar Jake ihm gesagt hat, er sei uncool. Um dies zu ändern, geht Alan mit Charlie einkaufen. Keine gute Idee, denn der Modegeschmack der beiden könnte unterschiedlicher nicht sein.

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