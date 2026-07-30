Bereit für die GroßaufnahmeJetzt kostenlos streamen
Two and a Half Men
Folge 11: Bereit für die Großaufnahme
20 Min.Folge vom 30.07.2026
Der Zufall will es, dass Charlie und Alan während eines Kinobesuchs Alans Ex-Frau Judith treffen. Sie ist kaum wiederzuerkennen: Neue Frisur, neues Styling, neuer Partner - ausgerechnet Jakes Fußballtrainer. Alan überkommt das Gefühl, dass er auch etwas Veränderung gebrauchen könnte, zumal sogar Jake ihm gesagt hat, er sei uncool. Um dies zu ändern, geht Alan mit Charlie einkaufen. Keine gute Idee, denn der Modegeschmack der beiden könnte unterschiedlicher nicht sein.
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Two and a Half Men
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-12: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen