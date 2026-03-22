Two and a Half Men
Folge 13: Im Bett mit Angina
20 Min.Folge vom 22.03.2026Ab 6
Charlie, der hinter seiner attraktiven Nachbarin her ist, bekommt die Chance seines Lebens. Zusammen mit Alan plant er ein Date mit seiner Angebeteten und deren Schwester. Als die beiden zusagen, geht für Charlie ein Traum in Erfüllung. Doch das Schicksal meint es nicht gut mit Charlie und Alan: Eine fiese Erkältung zwingt sie, das Bett zu hüten. Die beiden Brüder lassen nichts unversucht, um doch noch rechtzeitig zu ihrem Traumdate gesund zu werden.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Two and a Half Men
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen