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Two and a Half Men

Im Bett mit Angina

PULS 4Staffel 1Folge 13vom 22.03.2026
Im Bett mit Angina

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Two and a Half Men

Folge 13: Im Bett mit Angina

20 Min.Folge vom 22.03.2026Ab 6

Charlie, der hinter seiner attraktiven Nachbarin her ist, bekommt die Chance seines Lebens. Zusammen mit Alan plant er ein Date mit seiner Angebeteten und deren Schwester. Als die beiden zusagen, geht für Charlie ein Traum in Erfüllung. Doch das Schicksal meint es nicht gut mit Charlie und Alan: Eine fiese Erkältung zwingt sie, das Bett zu hüten. Die beiden Brüder lassen nichts unversucht, um doch noch rechtzeitig zu ihrem Traumdate gesund zu werden.

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