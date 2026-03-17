Two and a Half Men
Folge 3: War das Beethoven?
21 Min.Folge vom 17.03.2026Ab 6
Alan hat eine tolle Überraschung für Jake: einen Ausflug ins Disneyland! Bei dieser Gelegenheit will Alan mit seinem Sohn über die Trennung von Judith reden. Doch Pech gehabt: Jake wird krank und will nach Hause. Traurig darüber, dass Jake sich bei ihm nicht wohl fühlt, versucht er gemeinsam mit Charlie, seinen Kummer zu ertränken. Dabei kommen sie auf die Idee, sich endlich gegen ihre Mutter Evelyn aufzulehnen, die sie immer noch bevormunden will. Wenn's nur so einfach wäre.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Two and a Half Men
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen