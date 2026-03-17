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Two and a Half Men

War das Beethoven?

PULS 4Staffel 1Folge 3vom 17.03.2026
War das Beethoven?

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Two and a Half Men

Folge 3: War das Beethoven?

21 Min.Folge vom 17.03.2026Ab 6

Alan hat eine tolle Überraschung für Jake: einen Ausflug ins Disneyland! Bei dieser Gelegenheit will Alan mit seinem Sohn über die Trennung von Judith reden. Doch Pech gehabt: Jake wird krank und will nach Hause. Traurig darüber, dass Jake sich bei ihm nicht wohl fühlt, versucht er gemeinsam mit Charlie, seinen Kummer zu ertränken. Dabei kommen sie auf die Idee, sich endlich gegen ihre Mutter Evelyn aufzulehnen, die sie immer noch bevormunden will. Wenn's nur so einfach wäre.

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