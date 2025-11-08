Two and a Half Men
Folge 7: Ich verstehe
21 Min.Folge vom 08.11.2025
Die zauberhafte Cindy schaut regelmäßig bei Charlie vorbei, um nach dem Surfen zu duschen. Als Jake ein Tattoo auf dem Po der hübschen Blondine entdeckt, regen sich bei ihm erste pubertäre Gefühle. Judith ist fassungslos, als sie von der Beobachtung ihres Sohnes erfährt. Doch schon bald freundet sie sich mit Cindy an und begleitet sie beim Surfen - und beim Duschen. Während Charlie alles ganz locker sieht, glaubt Alan, Judith sei nun endgültig lesbisch geworden.
Two and a Half Men
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2003
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
