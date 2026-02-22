Zum Inhalt springenBarrierefrei
Two and a Half Men

Vorteil: Fettes, fliegendes Baby

PULS 4Staffel 10Folge 16vom 22.02.2026
Vorteil: Fettes, fliegendes Baby

Folge 16: Vorteil: Fettes, fliegendes Baby

20 Min.Folge vom 22.02.2026

Der Valentinstag steht vor der Tür. Walden leidet immer noch unter Liebeskummer. Die Depression legt sich schlagartig, als er erfährt, dass Kate sich mit ihm treffen will. Sein Optimismus verfliegt jedoch, als er erkennt, dass sie ihn nur sehen will, um ihm seine Investition in ihre Modelinie zurückzuzahlen und ihm einen Scheck in die Hand zu drücken. Alan hat sich indessen als Krönung des Valentinstags mit Lyndsey die Schamhaare herzförmig rasiert - mit fatalen Folgen.

