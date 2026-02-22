Vorteil: Fettes, fliegendes BabyJetzt kostenlos streamen
Two and a Half Men
Folge 16: Vorteil: Fettes, fliegendes Baby
20 Min.Folge vom 22.02.2026
Der Valentinstag steht vor der Tür. Walden leidet immer noch unter Liebeskummer. Die Depression legt sich schlagartig, als er erfährt, dass Kate sich mit ihm treffen will. Sein Optimismus verfliegt jedoch, als er erkennt, dass sie ihn nur sehen will, um ihm seine Investition in ihre Modelinie zurückzuzahlen und ihm einen Scheck in die Hand zu drücken. Alan hat sich indessen als Krönung des Valentinstags mit Lyndsey die Schamhaare herzförmig rasiert - mit fatalen Folgen.
Two and a Half Men
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2003
