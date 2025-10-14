Neun Uhr vier von PembertonJetzt kostenlos streamen
Two and a Half Men
Folge 18: Neun Uhr vier von Pemberton
21 Min.Folge vom 14.10.2025Ab 12
Alan zerstört Waldens Toaster und kauft einen billigen Ersatz. Walden will jedoch sein altes Gerät wiederhaben und gerät mit Alan so in Streit, dass der auszieht und bei Lyndsey unterkommen will. Sie setzt ihn aber schnell wieder vor die Tür, da er sich nicht an der Hälfte der Kosten beteiligen will. Schließlich landet er bei Herb. Der einsame Exmann seiner Exfrau Judith nimmt ihn begeistert auf, und schon bald spielen die beiden ununterbrochen mit dessen Modelleisenbahn.
