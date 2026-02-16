Two and a Half Men
Folge 2: Her mit deiner Hose
20 Min.Folge vom 16.02.2026Ab 6
Ava, Zoeys Tochter, lädt Walden zu ihrer Geburtstagsparty ein. Er möchte Zoey gern wiedersehen, hat aber die Trennung noch nicht überwunden. Er wird zunehmend cholerisch und explodiert sogar wegen einer bellenden Dogge. Erst will er das Tier töten, wenig später ist es sein bester Freund - bis der Hund im Wohnzimmer alle Kissen zerfetzt und einen großen Haufen hinterlässt. Schließlich fällt Walden ein, wie er seinen Seelenfrieden wiederfinden kann ...
Two and a Half Men
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen