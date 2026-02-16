Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4 Staffel 10 Folge 2 vom 16.02.2026
Folge 2: Her mit deiner Hose

20 Min.Folge vom 16.02.2026Ab 6

Ava, Zoeys Tochter, lädt Walden zu ihrer Geburtstagsparty ein. Er möchte Zoey gern wiedersehen, hat aber die Trennung noch nicht überwunden. Er wird zunehmend cholerisch und explodiert sogar wegen einer bellenden Dogge. Erst will er das Tier töten, wenig später ist es sein bester Freund - bis der Hund im Wohnzimmer alle Kissen zerfetzt und einen großen Haufen hinterlässt. Schließlich fällt Walden ein, wie er seinen Seelenfrieden wiederfinden kann ...

