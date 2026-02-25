Die Unterwäsche der StarsJetzt kostenlos streamen
Two and a Half Men
Folge 22: Die Unterwäsche der Stars
20 Min.Folge vom 25.02.2026Ab 12
Walden überzeugt den liebeskranken Alan davon, sich ein neues Outfit zuzulegen und sich unter Menschen zu begeben. Alan schmeißt sich kurzerhand in geschmacklose 70er-Jahre-Klamotten und geht mit Walden in eine Bar. Dort lernt Alan Meghan kennen, die Frau des reichen Victor, der im Wachkoma im Rollstuhl sitzt, und verliebt sich. Als Meghan an ihrem Hochzeitstag Victor auf der Terrasse abstellt, um mit Alan ein Schäferstündchen zu verbringen, hat das fatale Folgen.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, SEXUALITAET
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen