Two and a Half Men

Ein hübsches Kind

PULS 4Staffel 10Folge 4vom 17.02.2026
Folge 4: Ein hübsches Kind

20 Min.Folge vom 17.02.2026Ab 6

Walden verspricht einem alten Freund, dessen Tochter Missi während ihres Aufenthalts in der Stadt bei sich zu beherbergen. Schon bald bereut er es, denn Missi redet ununterbrochen Unsinn und hat für alte Knacker wie ihn nichts übrig. Schließlich landet sie mit Jake im Bett - mit verheerenden Folgen, denn Jake verliebt sich in sie. Missi lässt ihn aber abblitzen. Zu allem Übel versucht sie auch noch, Walden mit ihrer Mutter zu verkuppeln ...

