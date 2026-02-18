Zum Inhalt springenBarrierefrei
Two and a Half Men

Frettchen, fass!

PULS 4Staffel 10Folge 6vom 18.02.2026
Frettchen, fass!

Folge 6: Frettchen, fass!

20 Min.Folge vom 18.02.2026

Walden lädt Rose trotz Alans böser Vorahnungen und Warnungen ein, zu ihm zu ziehen. Wenig später trifft er jedoch Zoey, die ihn bittet, es noch einmal mit ihr zu versuchen, nachdem sie sich von ihrem Interimspartner getrennt hat. Walden ist überglücklich, ohne zu bedenken, dass Rose inzwischen mit Sack und Pack und ihren Frettchen in sein Haus gezogen ist. Walden teilt Rose schonend mit, dass er lieber mit Zoey zusammen sein will - Rose sieht rot!

