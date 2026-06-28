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Two and a Half Men

Die Menschenflüsterin

PULS 4Staffel 10Folge 7vom 28.06.2026
Die Menschenflüsterin

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Two and a Half Men

Folge 7: Die Menschenflüsterin

21 Min.Folge vom 28.06.2026Ab 6

Walden ist von Missis Geplapper tierisch genervt. Kurzerhand sucht er einen stillen Ort auf: den Leseraum der örtlichen Bibliothek. Dort trifft er auf die arbeitslose Schauspielerin Whitney. Sie gefällt ihm auf Anhieb, und er engagiert sie. Sein Plan: Sie soll für ein entsprechendes Honorar seine Freundin spielen, da er von echten Affären die Nase voll hat. Whitney spielt ihre Rolle jedoch so gut, dass Walden bald nicht mehr zwischen Spiel und Wirklichkeit unterscheiden kann ...

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