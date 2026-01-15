Feuchtfröhliche WeihnachtJetzt kostenlos streamen
Two and a Half Men
Folge 10: Feuchtfröhliche Weihnacht
21 Min.Folge vom 15.01.2026Ab 12
Alan trifft sich immer noch mit Paula, die früher einmal ein Mann war. Als er deren Ex-Frau Rachel kennenlernt, nimmt das Verhängnis seinen Lauf. Jenny verbringt eine stürmische Nacht mit der attraktiven Brooke. Jenny ist Feuer und Flamme und möchte gern ein zweites Date, doch ihre Herzensdame hat ihr eine falsche Nummer hinterlassen. Der einzige Anhaltspunkt: Brooke arbeitet in einem Waxing-Studio. Walden stattet ihr im Salon kurzerhand einen Besuch ab und stellt sie zu Rede.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, SEXUALITAET
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
