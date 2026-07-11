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Two and a Half Men

Ein Eissandwich im Ofen

PULS 4Staffel 11Folge 11vom 11.07.2026
Ein Eissandwich im Ofen

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Two and a Half Men

Folge 11: Ein Eissandwich im Ofen

21 Min.Folge vom 11.07.2026Ab 12

Walden trifft im Café auf Nicole, eine attraktive Frau, die einmal für seine Firma Electric Suitcase gearbeitet hat - bis sie von Walden gefeuert wurde. Mittlerweile ist sie Chefin ihres eigenen Start-ups und benötigt seine Hilfe. Kurzerhand sagt er zu. Die Zusammenarbeit gestaltet sich jedoch schwieriger als gedacht. Indes kriselt es in der Beziehung zwischen Jenny und Brooke. Brooke will alles über Jennys Leben wissen, doch die ist nicht gewillt, intime Details preiszugeben.

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