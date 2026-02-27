Zum Inhalt springenBarrierefrei
Two and a Half Men

Buddha lugt aus seinem Tempel

PULS 4Staffel 11Folge 2vom 27.02.2026
Buddha lugt aus seinem Tempel

Buddha lugt aus seinem TempelJetzt kostenlos streamen

Two and a Half Men

Folge 2: Buddha lugt aus seinem Tempel

21 Min.Folge vom 27.02.2026Ab 12

Eines Tages steht Lyndsey, Alans Exfreundin, urplötzlich vor der Tür und schmeißt sich dem verdutzten Alan an den Hals. Sie ist zwar gerade mit dem reichen und gutaussehenden Larry liiert, der ist aber so schlecht im Bett, dass sie eine Affäre mit Alan beginnt. Der ist hocherfreut ... Charlies Tochter Jenny zieht indessen aus Waldens Strandhaus aus und bei ihrer Oma Evelyn und deren reichem Freund Marty ein.

