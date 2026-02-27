Buddha lugt aus seinem TempelJetzt kostenlos streamen
Two and a Half Men
Folge 2: Buddha lugt aus seinem Tempel
21 Min.Folge vom 27.02.2026Ab 12
Eines Tages steht Lyndsey, Alans Exfreundin, urplötzlich vor der Tür und schmeißt sich dem verdutzten Alan an den Hals. Sie ist zwar gerade mit dem reichen und gutaussehenden Larry liiert, der ist aber so schlecht im Bett, dass sie eine Affäre mit Alan beginnt. Der ist hocherfreut ... Charlies Tochter Jenny zieht indessen aus Waldens Strandhaus aus und bei ihrer Oma Evelyn und deren reichem Freund Marty ein.
