Two and a Half Men

Hochzeit auf Ibiza

PULS 4Staffel 12Folge 2vom 29.10.2025
Hochzeit auf Ibiza

Hochzeit auf IbizaJetzt kostenlos streamen

Two and a Half Men

Folge 2: Hochzeit auf Ibiza

21 Min.Folge vom 29.10.2025

Walden hat Alan einen Heiratsantrag gemacht, damit er als verheirateter Mann ein Kind adoptieren kann. Alan ist allerdings sauer, weil er sich eine Hochzeit auf Ibiza vorgestellt hatte, während Walden nur auf einem heruntergekommenen Standesamt heiraten will. Schließlich bittet Walden seinen Zukünftigen auch noch, einen Ehevertrag zu unterschreiben - für Alan ist das Maß voll, und er sagt die Hochzeit beleidigt ab ...

